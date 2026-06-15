Migranti, 35 traghettati a Livorno da nave ong Solidaire

Ha attraccato intorno alle 11.30 di ieri mattina al porto di Livorno la nave ong Solidaire, con a bordo 35 migranti prelevati nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo durante un’operazione a sud di Malta.

ANSA scrive che per la maggior parte sono di origine bengalese, ma ci sono a bordo anche somali ed egiziani.

Con loro in origine c’erano anche 23 minori non accompagnati che però, come spiegano dalla prefettura di Livorno, sono stati fatti sbarcare preliminarmente al porto di Civitavecchia (Roma).

Dopo i controlli sanitari e la successiva identificazione, le operazioni sono coordinate dalla Prefettura, i migranti adulti sono stati accompagnati in un centro di accoglienza in provincia di Siena, mentre per i minori già sbarcati in Lazio è previsto il trasferimento in Abruzzo, in una apposita struttura in provincia di Chieti.