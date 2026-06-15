Gb, Starmer promuove l’arrivo di altri migranti

Keir Starmer promuove l’arrivo di altri immigrati per lavorare nei kebab

“Più di 150 negozi di kebab da asporto in tutta la Gran Bretagna hanno ricevuto licenze governative per assumere lavoratori direttamente dall’estero attraverso un nuovo programma di visti.

Le licenze non solo permettono ai negozi di kebab di assumere lavoratori dall’estero, ma una volta che questi lavoratori sono entrati, potranno portare i familiari nel Regno Unito.

Ci sono oltre 1,8 milioni di persone disoccupate nel Regno Unito, ma sì, perché no, importiamo più lavoratori dall’estero, perché questo è chiaramente un lavoro altamente qualificato. Il Regno Unito è una barzelletta”

Lo scrive su X Mario Nawfal.

https://x.com/MarioNawfal/status/2066098321631170609

Qualche tempo fa, Starmer ha dichiarato:

«I musulmani sono persone di successo, brillanti e creative. Hanno dato un enorme contributo alla storia della Gran Bretagna. Sono gentili, artistici e istruiti. Sono il volto della Gran Bretagna moderna. Sono persone fantastiche.»