Migranti, Piantedosi: “salvaguardato il nobile valore del diritto d’asilo”

“Approvate oggi in Consiglio dei Ministri alcune norme che ci consentiranno di dare immediata attuazione ai Regolamenti del Patto europeo su Asilo e Migrazione, che entreranno in vigore il prossimo 12 giugno. L’Italia ha svolto un ruolo da protagonista nella costruzione del nuovo quadro normativo europeo, diventando un punto di riferimento per gli altri Paesi membri.

La filosofia dell’intervento è chiara: impedire utilizzi strumentali delle regole sull’accesso alla protezione internazionale, salvaguardando al tempo stesso il nobile valore del diritto d’asilo. Un risultato di cui siamo molto soddisfatti e che conferma la direzione che abbiamo intrapreso per difendere i nostri confini e rendere il sistema di gestione europea del fenomeno migratorio sempre più rigoroso, rapido ed efficace.”

Lo scrive su X il ministro Matteo Piantedosi.

https://x.com/Piantedosim/status/2062636345831620908