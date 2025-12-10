Malore improvviso, muore bambina di 10 anni

Una bambina di 10 anni Ã¨ morta nella serata di ieri, martedÃ¬ 9 dicembre, dopo essere stata trasportata allâ€™ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi). Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al decesso della piccola, arrivata in pronto soccorso per aver accusato un malore.

Il personale medico lâ€™ha presa in carico e ha deciso il trasferimento allâ€™ospedale Perrino di Brindisi, per lâ€™improvviso aggravarsi del quadro. La bambina sarebbe morta durante il trasporto in ambulanza. Vani sono risultati i tentativi del personale di rianimarla.

Lâ€™ipotesi formulata dai medici Ã¨ quella di un malore fulminante, non si esclude di natura cardiaca. Ma sul punto non sono ancora noti i responsi delle autoritÃ . La famiglia Ã¨ originaria di Carovigno, una comunitÃ  che si Ã¨ unita al dolore dei familiari.

Restano da valutare eventuali profili di indagine e dunque se la salma rimarrÃ  a disposizione delle autoritÃ  per eventuali indagini o se sarÃ  restituita alla famiglia.
