Rubio: “La multa UE a X è un attacco agli americani”

La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali

Si tratta della prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell’archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Ancora in corso l’indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla “diffusione di contenuti illegali“.

Rubio: “La multa dell’Ue a X è un attacco agli americani”

La multa dell’Unione Europa a X “è un attacco a tutte le piattaforme tecnologiche americane e agli americani da parte di governi stranieri. I tempi della censura online degli americani sono finiti”, ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio su X. tgcom24.mediaset.it