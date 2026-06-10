Il capo della polizia, le immagini dei reati e la “percezione di sicurezza dei cittadini”

ImolaOggi CRONACA, News 2026, Vetrina

capo della polizia, Vittorio Pisani

“Sicuramente dobbiamo assolutamente lasciare libera l’informazione perché così è giusto che sia, ma, come ho detto durante la riflessione di oggi, va anche valutata la possibilità dell’ordine di rimozione dai social delle pubblicazioni di immagini di reato che vengono diffuse per esaltare la condotta criminosa. Anche su questo aspetto va fatta una riflessione normativa”.

Lo ha detto il capo della polizia, Vittorio Pisani, a margine del convegno ‘Informare per rassicurare. L’equilibrio tra diritto di cronaca e la presunzione di innocenza’, che si è svolto oggi in questura a Torino.
“Forse – ha spiegato – va rivisto il sistema normativo che è stato previsto anni fa, perché ogni previsione normativa è anche frutto dei tempi. Oggi l’informazione sta assumendo connotati completamente diversi rispetto al passato e anche il quadro normativo forse va adeguato”.

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“Sicuramente – ha detto Pisani – è molto difficile trovare una soluzione ideale per bilanciare da un lato la presunzione di innocenza e dall’altro il diritto all’informazione. Penso che questo bilanciamento vada fatto adeguandolo ai tempi”.

“Oggi – ha aggiunto – l’informazione non è più soltanto la carta stampata – ha aggiunto -. Oggi l’informazione sono anche i social, sono anche i siti e a volte anche un fatto di reato diventa virale. Bisogna quindi studiare se il comunicato stampa di un procuratore, così come previsto attualmente dalla normativa, sia lo strumento adeguato per andare a bilanciare una notizia di reato che nel frattempo è diventata virale, è stata più volte pubblicata e quanto questo possa incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini“. ANSA

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