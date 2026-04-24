Kallas: “libertà di navigazione a Hormuz non negoziabile”

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Kaja Kallas

Iran, Kallas: “La libertà di navigazione a Hormuz non è negoziabile”

I leader Ue “sono stati molto chiari sul fatto che la libertà di navigazione non è negoziabile, quindi lo Stretto di Hormuz deve essere aperto senza alcun pedaggio, e dobbiamo impegnarci in tal senso”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, all’arrivo al Consiglio europeo informale a Cipro.

“Dato che abbiamo le operazioni Aspidas e Atalanta già attive nella regione, il modo più rapido per mettere insieme questa coalizione di volenterosi è utilizzare quelle missioni per potenziarle, per rafforzarle con navi e strumenti le capacità necessarie”, ha evidenziato.  tgcom24.mediaset.it

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