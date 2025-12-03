Stop gas russo, Metsola: rafforzata la sicurezza energetica

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Metsola

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, scrive su X: “Un momento storico per l’Europa. Abbiamo siglato un accordo per vietare le importazioni di gas russo nell’UE.Â Una proposta lanciata da @Europarl_EN e ora consegnata insieme a @EUCouncil.

Questa decisione colpisce al cuore la macchina di finanziamento della guerra della Russia e rafforza la sicurezza energetica a lungo termine dell’Europa.

Ecco come salvaguardare il futuro energetico dell’Europa. Ecco come si manifesta il vero sostegno all’Ucraina.

Congratulazioni al Presidente @EP_Trade
, al Presidente @berndlange
, al Presidente @bbudka
@EP_Industry
ai Relatori @VilleNiinisto
e @IneseVaidere
e all’intero team negoziale del Parlamento per aver portato a termine questo progetto.”

Leggi anche
â–ºÂ Confindustria: folle la proposta Ue sul gas, ucciderebbe lâ€™industria italiana

Articoli correlati

gas

Cremlino: ‘la rinuncia al gas russo peserÃ  sull’economia Ue’

gasdotto Yamal-Europa

UE: ‘stiamo chiudendo per sempre il rubinetto del gas russo’

la morte verde

Green deal: deindustrializzazione e declino dell’Europa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *