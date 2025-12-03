Stop gas russo, Metsola: rafforzata la sicurezza energetica

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, scrive su X: “Un momento storico per l’Europa. Abbiamo siglato un accordo per vietare le importazioni di gas russo nell’UE.Â Una proposta lanciata da @Europarl_EN e ora consegnata insieme a @EUCouncil.
Questa decisione colpisce al cuore la macchina di finanziamento della guerra della Russia e rafforza la sicurezza energetica a lungo termine dell’Europa.
Ecco come salvaguardare il futuro energetico dell’Europa. Ecco come si manifesta il vero sostegno all’Ucraina.
Congratulazioni al Presidente @EP_Trade
, al Presidente @berndlange
, al Presidente @bbudka
@EP_Industry
ai Relatori @VilleNiinisto
e @IneseVaidere
e all’intero team negoziale del Parlamento per aver portato a termine questo progetto.”
A landmark moment for Europe.
We have sealed a deal to ban imports of Russian gas to the EU.
A proposal launched by @Europarl_EN and now delivered together with @EUCouncil.
This decision strikes at the heart of Russiaâ€™s war-financing machine and it boosts Europeâ€™s long-termâ€¦ pic.twitter.com/c5BCKT43k6
â€” Roberta Metsola (@EP_President) December 3, 2025