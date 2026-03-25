Referendum, Pd: Nordio se ne vada

“E’ stato sfiduciato da 15 milioni di italiani, signor ministro, se ne vada anche lei, restare attaccato alla poltrona Ã¨ accanimento terapeutico”.

Lo ha detto intervenendo nell’aula della Camera il deputato del Pd Federico Gianassi.

Nordio: mia fiducia confermata da premier e Governo

“Non Ã¨ previsto in nessun ordinamento che a seguito di un referendum debbano arrivare le dimissioni del ministro. Poi la fiducia nei miei confronti Ã¨ stata confermata nel Governo e in prima persona dalla presidente del consiglio”. Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle recenti vicende di cronaca che hanno visto coinvolto l’ex sottosegretario Delmastro Delle Vedove. ASKANEWS