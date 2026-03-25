Schlein: ‘pronti alle elezioni politiche in qualunque momento’

ROMA, 25 MAR – “Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti”. CosÃ¬ la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso della conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma, risponde a chi chiede quando ci saranno le prossime elezioni politiche. (ANSA)

(ASKANEWS) – Il Pd e il centrosinistra sono pronti ad andare al voto “in qualunque momento”. “In qualunque momento saranno (le elezioni, ndr) ci faremo trovare pronti”. Di sicuro, “il governo Ã¨ in difficoltÃ , ci sono giÃ conseguenze politiche dopo il referendum”.

Elly Schlein intende unire le opposizioni continuando “come abbiamo fatto dal primo giorno del mio mandato. Puntando sulle grandi questioni costituzionali che ci uniscono: la battaglia per la salute pubblica, le questioni della scuola, il lavoro dignitoso e le politiche industriali,i diritti”.

La segretaria Pd lo ha detto parlando alla stampa estera. “Sono tutte questioni che ci hanno permesso di far crescere in maniera unita e compatta il Pd, ma anche di ricostruire una coalizione progressista”. Dunque, “continueremo su questa strada testardamente unitaria. Anche perchÃ© sono piÃ¹ le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono”.