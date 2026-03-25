Governo, Daniela SantanchÃ¨ si Ã¨ dimessa

“Cara Giorgia (Meloni, ndr) ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilitÃ e senza alcuna controindicazione”, scrive Daniela SantanchÃ¨ nella lettera di dimissioni alla premier Meloni in cui tra l’altro dice:

“Mi premeva e mi preme sottolineare che a oggi il mio certificato penale Ã¨ immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi Ã¨ nemmeno un semplice rinvio a giudizio”

. “Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente e assai diversa che ha riguardato l’Onorevole Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltÃ a dire “obbedisco” a fare quello che mi chiedi”.

CosÃ¬ Daniela SantanchÃ¨ nella lettera di dimissioni alla premier Giorgia Meloni. “Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di piÃ¹ alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento”, conclude SantanchÃ¨.

Questa la lettera integrale che l’ex ministra del Turismo Daniela SantanchÃ¨ ha indirizzato a Giorgia Meloni

Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilitÃ e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perchÃ©, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilitÃ , che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. Mi premeva e mi preme sottolineare che a oggi il mio certificato penale Ã¨ immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi Ã¨ nemmeno un semplice rinvio a giudizio.

Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato dâ€™animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilitÃ ad una mia immediata dimissione perchÃ© volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum perchÃ© non vorrei esssere il capro espiatorio di una sconfitta che non Ã¨ certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sinanche nel mio municipio.

Volevo che le mie dimissioni inoltre fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato lâ€™On Del Mastro che pure paga un prezzo alto.

Chiarito questo non ho difficoltÃ a dire â€œobbediscoâ€œ e a fare quello che mi chiedi.

Non ti nascondo un poâ€™ di amarezza per lâ€™esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri.

Tengo di piÃ¹ alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento.

Cari saluti.

Daniela

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