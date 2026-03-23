Ft: ‘UE invita i 27 a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas’

La Commissione Ue ha esortato gli Stati membri a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas nel tentativo di ridurre la domanda

In una lettera visionata dal Financial Times, il commissario per l’energia Dan Jâ€ºrgensen ha istruito i ministri dell’energia dell’Ue a non affrettarsi a reintegrare le riserve di gas dei loro Paesi e a usare la “flessibilitÃ ” per ridurre la domanda da parte di famiglie e industrie in un momento “in cui l’offerta Ã¨ tesa”.

Nella missiva la percentuale di stoccaggio consigliata come obiettivo Ã¨ pari all’80%, il dieci per cento in meno rispetto al target finora indicato.Â ANSA