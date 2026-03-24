Firmate l’accordo da 750 miliardi o vi taglio il gas

di Shanaka Anslem Perera – Il presidente Trump ha appena detto a 450 milioni di europei: firmate il mio accordo entro giovedÃ¬ o vi taglio il gas. E se pensate che sia impulsivo, non state prestando attenzione. Questa Ã¨ la mossa energetica piÃ¹ calcolata della storia americana.

Il sistema GNL del Qatar Ã¨ fuori servizio. Forza maggiore. Ras Laffan ha chiuso dopo essere stato colpito da droni iraniani al terzo giorno. Il 17% della capacitÃ globale di GNL Ã¨ fuori servizio per 3-5 anni. Il gasdotto russo per l’Europa Ã¨ stato interrotto dopo l’Ucraina. La Norvegia ha raggiunto la sua capacitÃ massima. I prezzi del GNL in Europa sono aumentati del 35-50% dalla chiusura di Hormuz. Un solo fornitore rimane operativo su larga scala: gli Stati Uniti. L’ambasciatore di Trump presso l’UE ha appena dichiarato al Parlamento: ratificate l’accordo commerciale da 750 miliardi di dollari senza emendamenti entro giovedÃ¬ 26 marzo, oppure perderete l'”accesso privilegiato” al GNL americano.

Ora decodifica la partita a scacchi geopolitica strategica che si sta svolgendo in tempo reale.

Sabato sera, Trump ha lanciato un ultimatum di 48 ore minacciando di distruggere le centrali elettriche iraniane. Non si trattava dell’Iran in sÃ©, ma dei prezzi del petrolio. Aveva bisogno che fossero abbastanza alti da terrorizzare l’Europa e costringerla a ratificare l’accordo sul GNL, ma non cosÃ¬ alti da provocare una rivolta dei consumatori americani prima delle elezioni di medio termine. Domenica, l’ultimatum ha fatto schizzare il Brent oltre i 113 dollari e il WTI oltre i 100 dollari. LunedÃ¬ mattina, Trump ha pubblicato un post su “conversazioni produttive” e ha sospeso i raid sulle centrali elettriche per cinque giorni. Il petrolio Ã¨ crollato di oltre il 10% in poche ore. Il WTI ha raggiunto gli 89 dollari. L’indice S&P Ã¨ balzato di 2 trilioni di dollari.

Ha fatto aumentare il prezzo del petrolio per creare paura. Poi lo ha fatto crollare per generare sollievo. La paura spinge l’Europa a firmare. Il sollievo spinge gli elettori americani a perdonare la guerra. Entrambe le mosse servono allo stesso presidente. Entrambe sono avvenute nell’arco di 36 ore. Entrambe sono state eseguite tramite post sui social media, non con missili.

L’accordo da 750 miliardi di dollari rappresenta la monetizzazione permanente della vulnerabilitÃ energetica dell’Europa. GNL. Petrolio. Nucleare civile. Vincolato fino al 2028. L’UE aveva rimandato la ratifica per mesi. Tre guerre hanno eliminato ogni alternativa: l’Iran ha eliminato il Qatar, l’Ucraina ha eliminato la Russia, la geologia della Norvegia ha eliminato la Norvegia. CiÃ² che rimane Ã¨ il GNL americano. Trump non sta vendendo gas. Sta vendendo l’assenza di alternative.

La tregua di 5 giorni per le centrali elettriche scade sabato 28 marzo. Il Parlamento europeo voterÃ giovedÃ¬ 26 marzo. L’Europa deve ratificare la dipendenza energetica americana due giorni prima che la guerra possa intensificarsi nuovamente. Se la tregua fallisce sabato e l’Iran mette in atto la promessa di Ghalibaf di “distruggere irreversibilmente” le infrastrutture energetiche regionali, i prezzi del GNL europeo schizzeranno alle stelle dopo la firma dell’accordo. Trump otterrÃ l’impegno di 750 miliardi di dollari a prezzi di crisi, per poi potenzialmente innescare la prossima crisi 48 ore dopo. L’accordo si consoliderÃ prima della scadenza del periodo di negoziazione.

Questa Ã¨ la dottrina Trump nella sua forma piÃ¹ pura. Non separa il commercio dalla sicurezza, dall’energia dai mercati. Li utilizza come un unico strumento. La guerra indebolisce l’Iran. L’indebolimento chiude Hormuz. La chiusura fa impennare il prezzo dell’energia. L’impennata terrorizza l’Europa. Il terrore impone l’accordo. L’accordo blocca 750 miliardi di dollari. La pausa fa crollare il prezzo del petrolio. Il crollo fa salire le azioni. Il rialzo preserva il sostegno alle elezioni di medio termine. Ogni mossa finanzia la mossa successiva.

Nell’annuncio della sospensione ha usato le parole “Dipartimento della Guerra”. Non “Dipartimento della Difesa”. Il nome precedente al 1947. Il nome che dice all’Europa: l’uomo che ti offre benzina puÃ² riprendere a bombardare le centrali elettriche sabato.

Ieri la Russia ha firmato un accordo per la costruzione della prima centrale nucleare in Vietnam. Oggi Trump minaccia di tagliare le forniture di gas all’Europa. Due grandi potenze vendono la sicurezza energetica a due continenti disperati durante la stessa guerra. Entrambe traggono profitto dalla crisi. Entrambe si assicurano decenni di dipendenza. Entrambe hanno scelto il momento in cui il cliente non puÃ² rifiutare.

Lo stretto ha chiuso ogni alternativa. L’ultimatum ha generato paura. La pausa ha generato sollievo. L’accordo monetizza entrambi. GiovedÃ¬ Ã¨ giorno di paga.

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