Confindustria: folle la proposta Ue sul gas, ucciderebbe l’industria italiana

ImolaOggi ECONOMIA, News 2025, Vetrina

risparmiare gas

ROMA, 11 NOV – “La riforma della direttiva sulla tassazione dell’energia che si discuterÃ  nel corso dell’Ecofin del 13 novembre contiene una folle e nefanda proposta di aumento delle accise su gas, carbone e petrolio, secondo il principio ‘chi inquina paga’.

Questa proposta che Ã¨ sul tavolo dal 2021, giÃ  fortemente permeata dalla politica green della Unione Europea, ucciderebbe radicalmente l’industria italiana aumentando la tassazione sul gas naturale, che Ã¨ la principale fonte per la produzione di energia elettrica dei nostri settori manifatturieri”.

Lo afferma il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina. “Siamo soddisfatti – aggiunge – che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti abbia annunciato la disponibilitÃ  del governo a mettere un veto alla proposta di revisione della tassazione green”. (ANSA)

Articoli correlati

trivelle

Petrolio e gas, lâ€™Italia riapre il dossier “trivelle”

gas

Ministri UE: stop gas russo. Contrarie Ungheria e Slovacchia

Pichetto Edison

Edison: accordo con Shell per acquisto di Gnl dagli Usa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *