Confindustria: folle la proposta Ue sul gas, ucciderebbe l’industria italiana

ROMA, 11 NOV – “La riforma della direttiva sulla tassazione dell’energia che si discuterÃ nel corso dell’Ecofin del 13 novembre contiene una folle e nefanda proposta di aumento delle accise su gas, carbone e petrolio, secondo il principio ‘chi inquina paga’.
Questa proposta che Ã¨ sul tavolo dal 2021, giÃ fortemente permeata dalla politica green della Unione Europea, ucciderebbe radicalmente l’industria italiana aumentando la tassazione sul gas naturale, che Ã¨ la principale fonte per la produzione di energia elettrica dei nostri settori manifatturieri”.
Lo afferma il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina. “Siamo soddisfatti – aggiunge – che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti abbia annunciato la disponibilitÃ del governo a mettere un veto alla proposta di revisione della tassazione green”. (ANSA)