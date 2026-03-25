Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Orban: e Zelensky

Il primo ministro ungherese Viktor OrbÃ¡n ha annunciato l’intenzione di interrompere “gradualmente” le forniture di gas all’Ucraina finchÃ© non verrÃ  ripristinato il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba.

“Stiamo gradualmente interrompendo le forniture di gas dall’Ungheria all’Ucraina e immagazzineremo il gas rimanente in Ungheria”, ha dichiarato OrbÃ¡n in un video pubblicato su Facebook, spiegando che avrebbe presentato una proposta in merito alla riunione di governo odierna.

“FinchÃ© l’Ucraina non fornirÃ  petrolio, non riceverÃ  gas dall’Ungheria” ha aggiunto. “Tuteleremo la sicurezza energetica dell’Ungheria, manterremo il prezzo protetto della benzina e il prezzo ridotto del gas!”.
https://www.rainews.it/maratona

Share

Articoli correlati

Trump e von der Leyen

Firmate l’accordo da 750 miliardi o vi taglio il gas

risparmiare gas

Ft: ‘UE invita i 27 a ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas’

Friedrich Merz

Miliardi negati a Kiev, Merz attacca Orban: ‘atto di slealtÃ , avrÃ  conseguenze’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *