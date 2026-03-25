Orban annuncia lo stop alle forniture di gas all’Ucraina

Il primo ministro ungherese Viktor OrbÃ¡n ha annunciato l’intenzione di interrompere “gradualmente” le forniture di gas all’Ucraina finchÃ© non verrÃ ripristinato il flusso di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba.

“Stiamo gradualmente interrompendo le forniture di gas dall’Ungheria all’Ucraina e immagazzineremo il gas rimanente in Ungheria”, ha dichiarato OrbÃ¡n in un video pubblicato su Facebook, spiegando che avrebbe presentato una proposta in merito alla riunione di governo odierna.

“FinchÃ© l’Ucraina non fornirÃ petrolio, non riceverÃ gas dall’Ungheria” ha aggiunto. “Tuteleremo la sicurezza energetica dell’Ungheria, manterremo il prezzo protetto della benzina e il prezzo ridotto del gas!”.

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