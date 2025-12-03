Migranti gratis a casa dei romani, aggiudicata gara da 400 mila euro

È stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Roma la gara per l’accoglienza di migranti in città. Dopo aver valutato l’offerta tecnica ed economica, l’amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l’unico soggetto che ha partecipato all’avviso.

Accoglienza in famiglia dei migranti

Parliamo del bando che già mesi fa aveva scatenato enormi polemiche a Roma e non solo. Il Comune, infatti, ha stanziato 400 mila euro per questo servizio, che si svolgerà dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Il vincitore della gara, oltre a favorire percorsi di inclusione sociale e di autonomia lavorativa, dovrà trovare “famiglie, mentori o tutori sociali” che ospitino i migranti con regolare permesso di soggiorno.

Nessun rimborso per chi accoglie

Le polemiche su questo avviso scaturirono soprattutto perché non sono previsti ristori per chi accoglierà i migranti. Insomma, le famiglie che parteciperanno al progetto dovranno accollarsi completamente le spese di vitto e alloggio. I fondi stanziati, infatti, serviranno soprattutto per individuare soggetti ospitanti e favorire i percorsi di autonomia delle persone prese in carico. Insomma, dal 1° gennaio comincerà la ricerca vera e propria di persone o altre realtà disposte ad accogliere le persone che rientreranno poi nei progetti di inclusione.

Quando era uscito l’avviso, il centrodestra aveva attaccato il Comune parlando di uno spreco di risorse. Il Pd, dal canto suo, aveva difeso l’avviso sottolineando che “l’accoglienza in famiglia dei migranti è un’esperienza dal grande valore umano, sociale e culturale”.

www.romatoday.it