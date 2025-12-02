Silvio Viale assolto da accuse di violenza sessuale su pazienti

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per PiÃ¹ Europa, processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attivitÃ professionale di medico ginecologo, Ã¨ stato assolto dall’accusa di violenza sessuale.

I capi d’accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”. La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi. Viale Ã¨ stato difeso dell’avvocato Cosimo Palumbo.Â tgcom24.mediaset.it