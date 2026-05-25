“Aiutatemi sono stata molestata”, 78enne iracheno arrestato e subito libero

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per l’ipotesi di un reato grave come la violenza sessuale: protagonista di questa vicenda è un 78enne, di origini irachene, residente nel capoluogo, con precedenti. I militari di Perugia, nel corso di un controllo a Fontivegge, hanno udito delle urla provenire dalla vicina via della Ferrovia.

Giunti immediatamente sul posto, hanno trovato una studentessa italiana 25enne che ha denunciato che, mentre camminava con la sorella, era stata avvicinata da un uomo, che l’aveva palpeggiata e apostrofata con termini offensivi e ingiuriosi. I carabinieri hanno individuato lo sconosciuto pochi minuti dopo, ma quando hanno cercato di fermarlo, lo straniero si è scagliato contro di loro tentando di colpirli.

L’uomo, bloccato e neutralizzato, è stato condotto presso la sede del Comando Provinciale di Perugia dove, raccolta la denuncia della vittima e sentiti i testimoni che hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la dinamica della violenza sessuale, è stato arrestato. In sede di udienza, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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