Cavo Dragone: ‘La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia’

Cavo Dragone e Zelensky

La Nato sta valutando di essere ‘piÃ¹ aggressiva’ nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia

Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista a Financial times.

‘Stiamo studiando tutto – ha dichiarato – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere piÃ¹ aggressivi o proattivi invece che reattivi Ã¨ qualcosa a cui stiamo pensando’. Dragone ha detto che un ‘attacco preventivo’ potrebbe essere considerato ‘un’azione difensiva’ ma ha avvertito: ‘Ãˆ piÃ¹ lontano dal nostro normale modo di pensare’. ANSA

Nato, Mattarella: â€œDa 70 anni presidio di pace e sicurezza”

Le provocazioni della Nato, perchÃ¨ nessuno parla?

