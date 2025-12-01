Cavo Dragone: ‘La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia’

La Nato sta valutando di essere ‘piÃ¹ aggressiva’ nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia

Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista a Financial times.

‘Stiamo studiando tutto – ha dichiarato – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere piÃ¹ aggressivi o proattivi invece che reattivi Ã¨ qualcosa a cui stiamo pensando’. Dragone ha detto che un ‘attacco preventivo’ potrebbe essere considerato ‘un’azione difensiva’ ma ha avvertito: ‘Ãˆ piÃ¹ lontano dal nostro normale modo di pensare’. ANSA