Carini: “Ho preso un colpo al naso, non respiravo e ho detto basta”

“Esco a testa alta” e “ora dico ciao alla boxe”

Così Angela Carini in un’intervista alla Stampa. La pugile azzurra, che ha abbandonato dopo soli 46 secondi il match contro Imane Khelif all’Olimpiade di Parigi, spiega di non essersela “più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta”.

La vicenda

Dopo qualche istante dall’esordio nella categoria 66 chili dei pesi welter, la 25enne napoletana si è fermata per un problema al caschetto. Poi la decisione di abbandonare. L’episodio ha travalicato la sfera sportiva diventando una vera e propria questione mediatica e politica, anche se Carini ribadisce di non sentirsi strumentalizzata e di “voler solo stare lontana da questi discorsi”. E sul non aver salutato Khelif “ho sbagliato, sono scesa dal ring per rabbia, ma non verso la mia avversaria”.

