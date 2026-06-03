Nato, Rutte di nuovo a Kiev

Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti

Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l’attacco. “A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.

Ucraina, attacco droni: due morti in regione russa Smolensk

Due addetti dei servizi di emergenza sono morti e altri due sono rimasti feriti nell’attacco di un drone ucraino sulla regione russa di Smolensk. Lo riferisce su Max il governatore dell’oblast, Vasily Anokhin.

Rutte, solidarietà a Kiev

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e’ arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. Lo riferisce la compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia.

“Questa visita e’ estremamente importante, come lo sono state le precedenti, perche’ rappresenta un gesto di solidarieta’ e sostegno da parte dell’Alleanza nei confronti del nostro Paese. La diplomazia ferroviaria – come sempre puntuale”, si legge nel comunicato diffuso da Ukrzaliznytsia sui social media.

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