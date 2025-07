Nato, Mattarella: “Da 70 anni presidio di pace e sicurezza”

“Desidero formulare gli auguri di questo importante anniversario con l’auspicio e la convinzione che l’Assemblea continui a rappresentare per tutti un esempio di istituzione presidio della libertà, della pace, della sicurezza dei nostri cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione dell’Assemblea parlamentare della Nato in occasione del settantesimo anniversario della prima riunione di parlamentari dei paesi membri dell’Alleanza.

“La Nato, alleanza dei popoli liberi, vive del sostegno democratico offerto dai suoi cittadini attraverso le rappresentanze parlamentari allo scopo di stimolare consapevolezza e dibattito sui temi della sicurezza e della difesa euroatlantica con un’azione che supera i confini alleati, come ben dimostrano le attività numerose in cui si essa è impegnata per rafforzare la resilienza delle democrazie dei paesi partner con dialoghi aperti nell’area mediterranea e nei Balcani”.

“Nato tuteli anche stabilità fronte meridionale”

“La Repubblica Italiana in questo percorso ha sempre assicurato il suo apporto, contribuendo anche sia al benessere del vertice dell’Aia, sia una riflessione più complessiva sul futuro dell’alleanza”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“Un presente e un futuro chiamati a considerare una concezione geograficamente inclusiva dei suoi compiti, quindi compreso quello sul fronte meridionale, esposto alla instabilità che proviene dal Medio Oriente e da alcune aree dell’Africa settentrionale e subsahariana. In questo concetto ampio di sicurezza diventano anche la tutela delle infrastrutture critiche e la capacità di far fronte a minacce ibride comprese quelle legate ai rischi di uso improprio della intelligenza artificiale. Per farlo in misura adeguata occorre investire nella innovazione e potenziare le capacità dei nostri tessuti industriali”.

“È una sfida – insiste Mattarella – che passerà anche attraverso quella di realizzare l’efficacia complementarità tra Nato e Unione Europea. Quest’ultima chiamata a essere sempre più pilastro della sicurezza continentale”. ANSA