Media, “Nato valuta nuovo finanziamento da 70 miliardi per Kiev”

I Paesi della Nato stanno valutando un nuovo impegno di finanziamento militare per l’Ucraina pari a 70 miliardi di euro, che verrebbe reso noto durante il vertice dell’alleanza ad Ankara il mese prossimo. Lo hanno riferito a Politico quattro diverse fonti diplomatiche dell’Alleanza.

“La proposta — diffusa dalla Germania il mese scorso — includerebbe un nuovo meccanismo per aumentare la trasparenza sui finanziamenti all’Ucraina, hanno affermato i diplomatici. Ciò avviene mentre alcuni Paesi lamentano di sostenere in modo sproporzionato i costi del sostegno a Kiev“, scrive Politico. “La chiave è ottenere un fermo impegno da parte di Ankara a continuare il sostegno cruciale all’Ucraina su una base sostenibile e più equa”, ha aggiunto una quinta fonte diplomatica della Nato.

I colloqui a Londra

Intanto Londra si appresta a ospitare questo weekend, in particolare nella giornata di domenica, un vertice di pace tra il primo ministro Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Uno dei punti dei colloqui, come riportano i media britannici, sarà la definizione di una strategia per portare Vladimir Putin al tavolo dei negoziati esercitando una sempre maggiore pressione su di lui. Un tema diventato ancora più caldo dopo il rifiuto del presidente russo di incontrare Zelensky.

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