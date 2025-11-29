Migranti, Usa: sospese tutte le decisioni su richieste di asilo

WASHINGTON, 29 NOV – Il governo americano ha annunciato ieri il congelamento di tutte le decisioni relative alla concessione dell’asilo negli Stati Uniti dopo l’attacco avvenuto a Washington, che ha causato la morte di una militare e il ferimento grave di un altro soldato.

Il sospettato, Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afgano di 29 anni arrivato nel Paese nel 2021, sarÃ  accusato di omicidio e la giustizia federale chiederÃ  la pena di morte nei suoi confronti.

Rahmanullah Lakanwal, il cittadino afghano sospettato di essere l'attentatore della Guardia Nazionale a Washington

I Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Usa hanno sospeso “tutte le decisioni” relative alla concessione dell’asilo negli Stati Uniti “fino a quando ogni straniero non sarÃ  stato sottoposto al piÃ¹ rigoroso controllo”, ha annunciato il direttore dei Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione, Joseph Edlow, su X. (ANSA-AFP)

