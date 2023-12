Forti nevicate in Germania, treni e aerei bloccati a Monaco

02 DIC – La Germania meridionale è parzialmente paralizzata dalle abbondanti nevicate con la Baviera nel caos: a Monaco il traffico aereo e ferroviario è stato interrotto, con l’aeroporto che ha annunciato la cancellazione dei 760 voli schedulati e la chiusura dello scalo fino a domenica mattina all’alba. Nella notte tra venerdì e sabato a Monaco sono caduti più di 40 cm di neve, ha riferito il servizio meteorologico e le autorità hanno invitato i residenti a rimanere a casa per motivi di sicurezza.

Anche gran parte dei trasporti pubblici – autobus, treni suburbani e tram – sono fermi nella capitale bavarese, ha indicato anche l’azienda dei trasporti pubblici di Monaco (Mvg) aggiungendo che anche la metropolitana potrebbe subire cancellazioni e interruzioni durante la giornata. Rinviata anche la partita tra Bayern e Union Berlin valida per la 13esima giornata del campionato tedesco, in programma nel primo pomeriggio. La neve accumulata sul tetto dello stadio Allianz Arena “rappresenta un rischio incalcolabile per gli spettatori ed è praticamente impossibile raggiungere l’Allianz Arena”, ha dichiarato il Bayern Monaco in una nota. (ANSA)