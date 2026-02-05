L’arcivescovo messicano di Los Angeles prega per i migranti

La Chiesa di Los Angeles si schiera a fianco degli immigrati, dopo le retate da parte degli agenti dell’Ice e del Border Patrol

LOS ANGELES, 05 FEB – L’arcivescovo della cittÃ californiana, JosÃ© H. Gomez, ha celebrato mercoledÃ¬ una ‘messa per la pace’ nella cattedrale di Nostra Signora degli Angeli, chiedendo di riscoprire il valore fondante dell’accoglienza, senza perÃ² nominare direttamente l’amministrazione Trump nÃ© gli agenti federali che da giugno operano per le strade della cittÃ . “Preghiamo per la pace. Pace nelle nostre strade e nei nostri quartieri, ma anche pace nei nostri cuori.

Preghiamo per i leader di governo, per le forze dell’ordine e per coloro che stanno protestando e difendendo le famiglie immigrate che soffrono â€” qui a Los Angeles, a Minneapolis e in tante altre cittÃ ”, ha detto nell’omelia. “Siamo uniti nel pregare per gli immigrati nel nostro Paese. Restiamo loro vicini: sono qui per rendere migliore la nazione”, ha aggiunto.

La voce di Gomez â€” nato in Messico 71 anni fa â€” Ã¨ particolarmente significativa perchÃ© guida l’arcidiocesi piÃ¹ estesa e popolosa degli Stati Uniti, con cinque milioni di fedeli. Nelle sue oltre 300 parrocchie la messa viene celebrata in 37 lingue diverse. Nelle elezioni del 2024, 1 elettore di Trump su 5 si dichiarava cattolico.

“Viviamo un momento in cui sembra che molti abbiano perso fiducia nella promessa dell’America e nella visione dei suoi fondatori. Ed Ã¨ triste che questo stia accadendo proprio quest’anno, mentre celebriamo il 250Â° anniversario della nostra nazione. Questo dovrebbe essere un tempo di rinnovamento, non un tempo di ripiegamento. Cari amici: i fondatori degli Stati Uniti sognavano che questa fosse una terra in cui uomini e donne di ogni razza e fede, di ogni nazione, potessero vivere con dignitÃ . Come americani, come cristiani, dobbiamo far sentire la nostra voce in difesa della dignitÃ della persona umana”, ha concluso Gomez davanti a centinaia di fedeli. (ANSA)