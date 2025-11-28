Migranti, Trump: ‘chi odia, ruba e uccide non resterÃ  qui a lungo’

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”.Â Una decisione, spiega in un post su Truth, per “consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”.Â “Solo la migrazione inversa – conclude – puÃ² porre rimedio a questa situazione.

A parte questo buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciÃ² che l’America rappresenta: non resterete qui a lungo”.

Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell’esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita da un afghano in una sparatoria a Washington mercoledÃ¬.

“Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, Ã¨ morta”, ha detto il presidente in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento.Â “Non Ã¨ piÃ¹ con noi. Ci sta guardando dall’alto in questo momento – ha aggiunto Trump -. Ãˆ stata selvaggiamente aggredita, ora Ã¨ morta”. ANSA