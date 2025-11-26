Malore mentre Ã¨ in fila dal medico, muore 48enne

(www.gazzettadireggio.it) – Cadelbosco Sopra –Â Si chiamava Enrico Bigi lâ€™uomo di 48 anni morto in seguito a un malore proprio mentre si trovava in fila dal medico di base. La tragedia si Ã¨ consumata lunedÃ¬ 24 novembre, intorno alle 12.30, negli ambulatori Ausl di via Monsignor Saccani a Cadelbosco Sopra. I soccorritori hanno tentato per lunghi minuti le manovre di rianimazione cardiopolmonare sul posto, ma purtroppo per lâ€™uomo non câ€™Ã¨ stato nulla da fare.

Il 48enne stava aspettando il suo turno allâ€™interno dei locali che, ormai da diversi anni, ospitano gli ambulatori Ausl della medicina di gruppo al numero civico 1, con gli studi dei vari medici di famiglia. Bigi era molto conosciuto: padre di due figlie piccole, sposato con Francesca Paterlini, era genero dellâ€™ex presidente della Pallacanestro Reggiana, Ivan Paterlini.

La tragedia

Erano circa le 12.30 e gli ambulatori avrebbero chiuso di lÃ¬ a poco, quando allâ€™improvviso il paziente in attesa si Ã¨ accasciato a terra. Il medico presente e gli operatori allo sportello della segreteria sono corsi subito in suo soccorso. Ma Ã¨ apparso chiaro che la situazione fosse molto grave e hanno allertato il numero unico dâ€™emergenza.

La centrale operativa del 118 ha inviato unâ€™ambulanza della Croce Rossa di Bagnolo, seguita a ruota dallâ€™automedica. Gli operatori hanno messo in atto le manovre di rianimazione con lâ€™impiego del defibrillatore semiautomatico che sono proseguite per diversi minuti, purtroppo inutilmente. Alla fine non Ã¨ rimasto altro da fare che constatare il decesso.