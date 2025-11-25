“I vaccini non causano autismo”? CDC: affermazione non basata su evidenza

VACCINI E AUTISMO: CAMBIA TUTTO

di Massimo Mazzucco – “Sono 3 semplici frasi, ma cambiano la storia delle vaccinazioni. La cambiano, perchè queste 3 frasi stanno scritte sul sito del CDC, il Center for Disease Control americano. https://cdc.gov/vaccine-safety/about/autism.html

Eccole:

– L’affermazione “I vaccini non causano l’autismo” non è basata su prove dimostrabili, perchè vi sono delle ricerche che non escludono la possibilità che i vaccini per l’infanzia causino l’autismo.

– Le ricerche che suggeriscono una correlazione [fra vaccini e autismo] sono sempre state ignorate dalle autorità sanitarie.

– Il ministero della salute americano [HHS] ha intrapreso una valutazione ad ampio raggio sulle cause dell’autismo, compreso un’indagine su plausibili meccanismo biologici e potenziali correlazioni causali.

Sempre il sito del CDC spiega:

“Ai sensi del Data Quality Act (DQA), che impone alle agenzie federali di garantire la qualità, l’obiettività, l’utilità e l’integrità delle informazioni divulgate al pubblico, questa pagina web è stata aggiornata perché l’affermazione “I vaccini non causano l’autismo” non è un’affermazione basata sull’evidenza. Studi scientifici non hanno escluso la possibilità che i vaccini infantili contribuiscano allo sviluppo dell’autismo. Nonostante ciò, questa affermazione è stata storicamente diffusa dal CDC e da altre agenzie sanitarie federali all’interno dell’HHS per prevenire l’esitazione vaccinale. L’HHS ha avviato una valutazione completa delle cause dell’autismo, che include indagini su plausibili meccanismi biologici e potenziali nessi causali. Questa pagina web verrà aggiornata con i dati scientifici di riferimento derivanti dalla valutazione completa dell’HHS sulle cause dell’autismo, come richiesto dal DQA.”

In altre parole: Burioni di tutto il mondo, smettetela di dire che “è dimostrato che i vaccini non causano autismo”, perchè non è vero. E’ anzi, molto probabilmente, vero il contrario, e nel caso noi lo dimostreremo.

Semplice, no? Pensate: bastava cambiare il ministro della sanità, togliendo di mezzo il solito burattino messo lì da Big Pharma per metterci un indipendente, ed ecco che crolla in un istante tutta la scienzah su cui era costruita la menzogna della “sicurezza vaccinale” fino ad oggi.

Sic et simpliciter.”

NOTA DI IO. Ora aspettiamo che qualche false checker colluso con Big Pharma faccia un articolo scrivendo che questa conclusione è falsa perché fatta inserire sul sito CDC da RF Kennedy Jr che è ”no vax”.