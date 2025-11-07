RF Kennedy Jr: ‘epidemia di autismo cominciata nel 1989’

“L’Aumento dell’Autismo è Iniziato nel 1989 proprio dopo che le Case Farmaceutiche hanno ottenuto l’Immunità legale per i vaccini”

RF KENNEDY Jr. afferma che è stata l’EPA, non il CDC o la FDA, a identificare il 1989 come l’anno in cui i tassi di autismo sono esplosi — e quel momento non è stato casuale.

Tre anni prima, il Congresso aveva approvato il Vaccine Act del 1986, concedendo ai produttori di vaccini piena immunità legale per i vaccini. Niente cause legali. Nessuna responsabilità. Da un giorno all’altro, ogni barriera—costi di test, rischi legali, spese di marketin è scomparsa.

Quello che seguì fu una corsa all’oro farmaceutica. Con programmi obbligatori che garantivano milioni di clienti, nuovi vaccini arrivarono per tutto, dal rotavirus all’epatite B— anche per condizioni che non sono contagiose.

RFK Jr. lo dice chiaramente: il 1989 ha segnato l’anno in cui la salute pubblica ha smesso di riguardare la salute—e ha iniziato a riguardare il profitto.

►► VIDEO https://t.me/RobertKennedyJr_Official/1138