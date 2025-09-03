Pillole di patologia. Vaccini e autismo

Vi sono molte ragioni scientifiche plausibili per spiegare come un vaccino possa danneggiare il cervello di un bimbo

di Paolo Bellavite – Anche la parola “autismo” o “spettro autistico” o “sindrome di Asperger” sono termini che racchiudono tantissimi diversi sintomi senza definire una malattia precisa, tanto meno una causa. Infatti le cause possono essere tante (predisposizioni genetiche e insulti ambientali sin dal grembo materno e dai primi mesi di vita) e soprattutto agire in sinergia tra loro.

La OMS, sulla base di studi negativi DUBBI (uno di questi lo ho criticato su queste pagine) e ignorando quelli positivi, nelle sue linee-guida dal 2018 ha ufficialmente “sentenziato” che i vaccini non causano l’autismo. Visto che l’OMS è fortemente e direttamente finanziata da Bill Gates e dai produttori di vaccini, produttori che oltretutto controllano la destinazione dei fondi erogati, tale “sentenza” non stupisce.

Stupisce di più chi ripete a pappagallo la stessa fandonia, i pediatri e le commissioni mediche che non riconoscono il nesso di causalità. Eppure vi sono molte ragioni scientifiche plausibili per spiegare come un vaccino possa danneggiare il cervello di un bimbo.

Per questa ragione il dogma OMS è ormai non scalfibile, a meno di chiare prove che vengano dagli USA ma dubito perché gli interessi in gioco sono colossali. E Mattarella vigila sulle strategie vaccinali italiane fin designando (e difendendo) i ministri.

Come uscirne? Nel frattempo, ogni “sindrome” del neurosviluppo o persino psichiatrica comparsa giorni o settimane (essendo autoimmune può comparire anche con un certo ritardo) dopo la vaccinazione non dovrebbe più essere chiamata “autismo”, ma ENCEFALOPATIA POST-VACCINICA.

In tal modo almeno si fa un piccolo passo verso la verità scientifica della questione. Da questo passo può riprendere lo studio del singolo caso e dell’insieme dei casi, mirando a confutare l’ipotesi più ragionevole e diretta che il fattore scatenante sia stato proprio quello.

Finché l’ipotesi più ragionevole non è confutata (ovvero si trova VERAMENTE un’altra causa che DA SOLA spiega i sintomi) essa TIENE e tutte le persone oneste dovrebbero trarne le dovute conseguenze. Anche Mattarella.

Prof. Paolo Bellavite – medico chirurgo, specialista in ematologia, già professore Associato di Patologia Generale presso l’Università di Verona. Ha conseguito il Master in Biotecnologia presso l’Università di Cranfield (Inghilterra) e il diploma di perfezionamento in statistica sanitaria e epidemiologia medica presso l’Università di Verona.

https://t.me/PaoloBellavite/12031