Malore fatale, morto 35enne nel Barese

Una tragedia ha scosso la tranquillitÃ di contrada Achino, a Locorotondo, dove un uomo di 35 anni Ã¨ deceduto improvvisamente a causa di un malore. Le prime indiscrezioni raccolte sul posto parlano di un possibile infarto, ma saranno gli accertamenti medici a chiarire le cause esatte del decesso.

La notizia ha lasciato attonita lâ€™intera comunitÃ , giÃ in fermento per le accensioni delle luminarie previste per la sera del 22 novembre. Lâ€™atmosfera di festa Ã¨ stata improvvisamente spezzata dalla drammatica vicenda.

Sul luogo sono intervenuti i medici legali e i carabinieri della stazione locale, insieme al comandante Annese della Polizia Locale, per i rilievi e le verifiche di rito.

