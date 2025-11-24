Associazione Arbitrium: trasparenza su procedimenti disciplinari contro Matteo Bassetti

ImolaOggi personaggi, CRONACA, News 2025

Matteo Bassetti

L’Associazione Arbitrium, membro del Comitato di Scopo per la Tutela della Salute Pubblica, chiede trasparenza sui procedimenti disciplinari contro Matteo Bassetti: rischio di immunità sostanziale

COMUNICATO STAMPA – Milano, 21.11.2025 – L’Associazione Arbitrium – Pronto Soccorso Giuridico per la Tutela dei Diritti Inviolabili, parte integrante del Comitato di Scopo per la Tutela della Salute Pubblica, ha presentato una istanza FOIA a OMCeO Genova, FNOMCeO e Università di Genova per conoscere gli esiti delle segnalazioni disciplinari a carico del Prof. Matteo Bassetti, iscritto all’Ordine di Genova.

Violazioni contestate
Art. 1 Codice Deontologico: obbligo di tutela della dignità, decoro e indipendenza della professione.
Art. 58: rapporti tra colleghi improntati a rispetto e collaborazione.

Fatti accertati

– Condanna del Tribunale di Genova (06/04/2023): Bassetti riconosciuto responsabile di diffamazione aggravata contro Luc Montagnier, con risarcimento di €6.000.
– Segnalazione di oltre 120 medici (agosto 2023) per condotte denigratorie verso colleghi.
– Archiviazione lampo: Bassetti ha dichiarato sui social che il procedimento disciplinare è stato chiuso in soli 7 giorni, senza conseguenze.
– Smentita del Presidente OMCeO Genova: “Bisognerebbe capire a quale situazione fa riferimento Bassetti perché ci sono diverse situazioni che lo riguardano”.
– Violazione del segreto istruttorio: confermata dal Presidente OMCeO, considerata ulteriore infrazione.

Richiesta di chiarimento

Il Comitato e Arbitrium chiedono:
Perché le gravi violazioni deontologiche non hanno prodotto conseguenze disciplinari.
Se esiste un trattamento privilegiato che renda Bassetti “intoccabile” nonostante condotte accertate giudizialmente.

“La trasparenza è un diritto dei cittadini e una garanzia per la credibilità delle istituzioni sanitarie”, dichiarano gli Avv. Valeria Panetta e Manola Bozzelli, firmatarie dell’istanza, insieme all’Avv. Tiziana Vigni, legale degli eredi Montagnier.
Il Comitato invita i cittadini a firmare la petizione completamente gratuita per ristabilire trasparenza e integrità nella ricerca pubblica italiana ( www.petizioni.com).

Articoli correlati

Matteo Bassetti

La ricerca pubblica non può essere affidata a chi ha trasformato la scienza in spettacolo

Bassetti

Bassetti insultato a Sanremo: giudice dà ragione al “no vax”

Bassetti spugne per lavare i piatti

Bassetti: ‘le spugne per lavare i piatti vanno buttate dopo una settimana’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *