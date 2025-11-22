Malore in casa, muore bambina di 9 anni

ambulanza

Una bimba di 9 anni Ã¨ morta pochi giorni dopo un malore improvviso avvenuto lunedÃ¬ sera tra le mura di casa a Urago Mella, nel Bresciano

L’intera comunitÃ  Ã¨ sotto shock anche perchÃ© la piccola, Seline il suo nome, nel pomeriggio aveva salutato maestre e compagni della scuola primaria Don Vender con il solito entusiasmo, regalando gioia e sorrisi. Tutti erano inconsapevoli che sarebbe stato lâ€™ultimo suo giorno trascorso tra i banchi.

Tornata a casa infatti la piccola ha accusato un malore, poi la corsa in ospedale e il ricovero con i sanitari che hanno tentato di salvarle la vita fino a ieri, venerdÃ¬ 21 novembre, quando Ã¨ stata dichiarata morta. Seline lascia due genitori distrutti dal dolore e un fratellino che frequenta la stessa scuola. I funerali sono stati fissati per oggi, sabato 22 novembre.
www.today.it

