Spagna: 615 milioni di euro per aiuti militari a Kiev

La Spagna annuncia aiuti militari all’Ucraina per 615 milioni di euro

Entro il 2025 la Spagna mobiliterÃ un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un importo di 615 milioni di euro. Sono inclusi l’invio di nuovo equipaggiamento difensivo, per un valore di circa 300 milioni di euro, all’interno di un programma piÃ¹ ampio che prevede un miliardo di euro in materia di sicurezza. Lo ha annunciato il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky: interessati a una partnership con la Spagna nella difesa

“L’Ucraina Ã¨ interessata a una partnership nel settore della difesa con la Spagna. E oggi, durante un incontro con i leader delle aziende spagnole del settore e con il ministro della Difesa Margarita Robles, abbiamo discusso le aree di cooperazione”. Lo ha scritto su X Zelensky, in visita a Madrid. “I produttori spagnoli hanno presentato i loro sviluppi: sistemi anti-drone, torrette, droni aerei e terrestri, radar di rilevamento a lungo raggio e munizioni. Hanno parlato delle loro capacitÃ produttive, delle possibilitÃ di utilizzo delle armi e delle loro caratteristiche tecniche”, ha aggiunto Zelensky, “continueremo a lavorare per rafforzare la nostra difesa comune”.

tgcom24.mediaset.it – foto da X