Von der Leyen: ‘quest’anno 28,3 miliardi per armi a Kiev’

Al presidente Volodymyr Zelensky “ho ribadito il pieno sostegno dell’Europa all’Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione.
La difesa aerea e le capacità relative ai droni e alla loro neutralizzazione figurano tra le priorità più urgenti dell’Europa in materia di difesa. E l’Ucraina sarà pienamente coinvolta in questi sforzi. Il prestito a sostegno dell’Ucraina fornirà un contributo fondamentale.”
Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il colloquio di oggi con il leader ucraino.
“Solo quest’anno, stanzierà 28,3 miliardi di euro per contribuire a coprire le esigenze militari dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue. Le prossime settimane saranno fondamentali per compiere passi decisivi nel processo di adesione”, ha aggiunto. ANSA
Strage di studenti in Lugansk. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 27 maggio 2026