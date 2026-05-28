Von der Leyen: ‘quest’anno 28,3 miliardi per armi a Kiev’

Al presidente Volodymyr Zelensky “ho ribadito il pieno sostegno dell’Europa all’Ucraina, mentre la Russia intensifica la sua brutale guerra di aggressione.

La difesa aerea e le capacità relative ai droni e alla loro neutralizzazione figurano tra le priorità più urgenti dell’Europa in materia di difesa. E l’Ucraina sarà pienamente coinvolta in questi sforzi. Il prestito a sostegno dell’Ucraina fornirà un contributo fondamentale.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo il colloquio di oggi con il leader ucraino.

“Solo quest’anno, stanzierà 28,3 miliardi di euro per contribuire a coprire le esigenze militari dell’Ucraina. Abbiamo anche discusso del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue. Le prossime settimane saranno fondamentali per compiere passi decisivi nel processo di adesione”, ha aggiunto. ANSA