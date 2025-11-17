Germania, record di incendi dolosi contro chiese cristiane

La Germania registra il numero piÃ¹ alto di incendi dolosi contro le chiese cristiane

La violenza anticristiana Ã¨ in aumento. Secondo un rapporto dell’ONG austriaca OIDAC Europe, il cristianesimo in Europa si trova ad affrontare una crescente intolleranza. Nel 2024, sono stati documentati 2.211 reati anticristiani, tra cui vandalismo e violenza fisica, che hanno colpito le comunitÃ locali.

Nonostante un leggero calo rispetto ai 2.444 episodi del 2023, l’OIDAC avverte che ciÃ² potrebbe essere dovuto a una segnalazione inadeguata. In particolare, gli attacchi contro singoli individui sono aumentati da 232 a 274.

La Germania ha segnalato 337 crimini anticristiani, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, posizionandosi al primo posto in Europa per numero di incendi dolosi contro chiese. Un’indagine ha indicato che molti attacchi nella Polonia, a maggioranza cattolica, non vengono denunciati, il che suggerisce un problema piÃ¹ ampio di ostilitÃ nei confronti dei cristiani.

