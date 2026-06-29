Germania, sparatoria presso un centro giovanile: 5 morti, due arresti

Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria vicino a un centro giovanile avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia poco fuori Amburgo. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un “grande dispiegamento di forze” nell’area della Dankersstraße e ha invitato la popolazione a evitare la zona.

La sparatoria e le vittime: “Fermati due sospettati, uno dei due ha sparato”

“In una struttura di assistenza ai minori si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente mentre altre hanno riportato ferite”, si legge in un comunicato ufficiale della polizia di Stade. “Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari. Indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso”. Le vittime, stando a quanto si apprende, sarebbero tutte di età adulta.

La polizia: “Evitate l’area”

Le autorità non hanno al momento fornito indicazioni sul movente o sul contesto della sparatoria. La polizia di Lueneburg aveva diffuso un messaggio sui social chiedendo di “evitare l’area”. Secondo Bild, due elicotteri hanno sorvolato la cittadina da 50mila abitanti per diversi minuti. Dopo quasi un’ora, le forze dell’ordine hanno ritiro l’allerta per la popolazione: “Non sussiste alcun pericolo”.

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La polizia non vuole rivelare l’identità del colpevole

NIUS ha chiesto all’ufficio stampa della polizia di Lüneburg la nazionalità del presunto colpevole. La risposta è stata negata. Motivazione: La nazionalità non ha nulla a che fare con il crimine.