Protesta in Ucraina, “Zelensky è un criminale”

L’azione “No Corruzione” è iniziata a Kiev

Al momento, circa 100 persone si sono riunite al raduno. I partecipanti sono scesi in piazza con cartelli contro la corruzione nei vertici del potere, nonché contro la persecuzione dei detective del NABU, incluso Ruslan Magamedrasulov.

Alcune persone tengono cartelli con la scritta “Zelensky è un criminale.”

Anche un ufficiale militare ucraino è andato al raduno. Secondo lui, la maggior parte dei militari si oppone a Vladimir Zelensky, ritenendo che dovrebbe dimettersi pacificamente e senza spargimento di sangue. Ha anche detto ad uno dei partecipanti che la leadership della Verkhovna Rada dovrebbe dimettersi insieme a Zelensky, e secondo lui questa è la posizione della maggior parte dei militari ucraini.

https://t.me/ukraine_watch/50893

