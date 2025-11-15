PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 15 novembre 2025

Dio stramaledica i politici!

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di sabato 15 novembre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia spiega come, per gli italiani, la guerra Russia-Nato, oltre che un costo economico, sia anche un estenuante terrorismo politico e mediatico che sono costretti a subire affinchÃ¨ si convincano che la Russia Ã¨ il nemico e Putin Ã¨ il mostro, quando i fatti dicono il contrario.

Senza avventurarci nella complessa disamina delle questioni possibili – precisa Manocchia –Â ci preme precisare che non Ã¨ nostra intenzione avallare o giustificare le ragioni dellâ€™uno o dellâ€™altro, ma la veritÃ , che Ã¨ la prima vittima in guerra, e va cercata ovunque essa sia. E la veritÃ Ã¨ che sosteniamo una guerra contro la volontÃ della popolazione italiana e contro la Costituzione. CosÃ¬, si sostiene anche la corruzione che, grazie agli aiuti da tutto lâ€™occidente, vede arricchirsi come non mai Zelensky e i suoi complici. Il tutto, mentre orde di reclutatori violenti vanno a caccia di giovani per mandarli a morire al fronte per rimpiazzare i soldati che fuggono. Solo nel 2025, 230 mila soldati sono fuggiti dallâ€™esercito ucraino.

Se Ã¨ vero che per Zelensky e i suoi complici questa guerra Ã¨ una miniera dâ€™oro â€“ e piÃ¹ dura, piÃ¹ diventano ricchi â€“ e se Ã¨ vero che, in psichiatria, la ripetizione dello stesso errore Ã¨ follia e, nonostante lo scandalo corruzione, la Ue invia altri 6 miliardi di euro allâ€™Ucraina, delle due lâ€™una: o nella Ue sono pazzi o sono corrotti.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

