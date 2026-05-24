Germania, Merz: ‘pronti a guidare la Nato in Europa’

Il cancelliere Friedrich Merz ha formalizzato la sua proposta di un’adesione light di Kiev alla UE con la formula di “Paese membro associato”, ma senza diritti di voto, mentre il suo ministro degli Esteri, Johann Wadephul, ha annunciato che il Paese è pronto “ad assumersi le proprie responsabilità di leadership” in ambito Nato. Partiamo da qui.

“È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare”, ha affermato Wadephul. “L’obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell’Europa“. Come gestire il ‘travaso’ sarà il compito dei prossimi anni e assumerà senz’altro un carattere storico, perché toccherà i rapporti di forza con Parigi (nell’Ue) e con Londra (nella Nato).

Veniamo all’Ucraina

L’adesione lampo entro il 2027 invocata da Volodymyr Zelensky resta fuori scala per molte capitali e lo si è visto al vertice di Cipro. Lasciare però Kiev in sala d’attesa per anni mentre continua a combattere contro Mosca rischia di essere percepito dal popolo ucraino come un tradimento. Dunque, evidenzia Berlino, è necessaria “una soluzione politica che l’avvicini immediatamente in modo sostanziale all’Ue”. La proposta, contenuta in una lettera inviata ai vertici europei, sarà sul tavolo dei leader Ue il 18 e 19 giugno.

Kiev, in questo schema, potrebbe sedersi alle riunioni dei leader e dei ministri, ma senza diritto di voto; potrebbe indicare un commissario europeo associato, privo di portafoglio e poteri decisionali, e mandare propri rappresentanti all’Eurocamera, anche loro senza voto. Man mano che si proseguirà nel merito, con le riforme, il resto verrà. Zelensky non si era mostrato entusiasta tuttavia Merz ha messo sul tavolo anche anche l’estensione dell’articolo 42.7 del Trattato Ue, la clausola di mutua difesa. E non è poco. ANSA