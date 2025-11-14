Trasportava migranti in rimorchi frigoriferi, afghano arrestato a Bari

Trasportava migranti, tra cui donne e bambini molto piccoli, all’interno di rimorchi refrigerati per ore: con quest’accusa Ã¨ stato arrestato a Bari un 40enne di nazionalitÃ afghana sul quale pendeva un mandato d’arresto europeo emanato dal Belgio. L’uomo dovrÃ rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo quanto ricostruito, sono numerosi i trasporti illegali messi a punto ed eseguiti in prima persona dal 40enne. Uomini, donne e bambini venivano stipati, dietro pagamento, all’interno dei tir-frigo e fatti cosÃ¬ transitare lungo l’autostrada â€˜Paris-Lilleâ€™ fino a raggiungere il Regno Unito.

I massicci flussi migratori che dalla Francia attraversano la Manica per arrivare in Gran Bretagna sono frutto di un recente accordo tra Parigi e Londra, che perÃ² al momento non sembra dare grossi frutti.Â Si tratta del programma “one in, one out” (uno dentro, uno fuori), una sperimentazione attiva dallo scorsa luglio. Secondo l’accordo, per ogni persona senza visto fermata in territorio britannico, Londra si impegna ad accogliere un numero pari di persone che hanno giÃ presentato formale richiesta di asilo a Parigi.

www.today.it – foto repertorio