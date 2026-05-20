Migranti, Piantedosi: 648 arresti con ripristino controlli al confine Italia-Slovenia

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polizia frontiera migranti nel furgone

“Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia: tra queste, 277 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A ciò si aggiungono quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati e 11mila stranieri irregolari rintracciati”.

Così su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
“Numeri che danno la misura dell’impegno delle Forze dell’ordine per garantire la sicurezza alle nostre frontiere e che testimoniano l’efficacia delle misure volute da questo Governo per contrastare l’immigrazione irregolare. Intendiamo proseguire lungo questa strada, prorogando i controlli che, come fatto fino ad ora, non avranno ricadute sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci”, aggiunge. ANSA

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