Traffico di migranti, arrestati un ucraino e un cinese

Due passeur, uno ucraino e l’altro cinese, sono stati arrestati dalla Polizia di Frontiera dopo un’operazione che ha smantellato un traffico di migranti clandestini provenienti dall’Europa dell’Est

L’intervento coordinato ha permesso di fermare i responsabili e interrompere il viaggio dei migranti. In merito, è intervenuto il Segretario provinciale del SAP di Trieste, Simo Carfi:

“Desidero esprimere il più sentito apprezzamento e plauso agli operatori della Polizia di Frontiera che, con professionalità e dedizione, hanno portato a termine una complessa operazione di contrasto al traffico di esseri umani tra Italia, Croazia e Slovenia. Tuttavia, non possiamo ignorare che la Polizia di Frontiera necessita di rinforzi: servono più agenti, mezzi moderni e strutture adeguate.”

