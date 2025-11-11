UniversitÃ  La Sapienza, studenti di sinistra chiedono educazione sessuo affettiva

ROMA, 11 NOV – Un centinaio di ragazzi ha manifestato sulla scale del rettorato dell’UniversitÃ  La Sapienza e ha fatto rumore battendo le chiavi e intondando cori. L’iniziativa Ã¨ per ricordare Giulia Cecchettin, a due anni dall’uccisione e tutte le vittime del femminicidio.

“Abbiamo bisogno di una educazione sessuo affettiva nelle scuole e nelle universitÃ  ed aprire centri antiviolenza anche in periferia”, ha scandito Ilaria Vinattieri dell’Udu, l’Unione degli universitari e Sinistra universitaria i cui componenti hanno svolto alcuni interventi.

Gli studenti e le studentesse si sono rivolti anche alla rettrice Polimeni alla quale chiedono “un impegno per rendere La Sapienza uno spazio sicuro, approvando ad esempio il nuovo codice anti molestie o aprendo un nuovo centro antiviolenza in universitÃ ”. (ANSA). .

