Anziano accoltellato per rapina al cimitero nel Padovano

Ãˆ stato aggredito in pieno giorno, mentre portava i fiori alla moglie, in cimitero: un uomo di 80 anni Ã¨ rimasto ferito lunedÃ¬ 10 ottobre, intorno alle 10 del mattino, allâ€™interno del cimitero di Saletto di Borgo Veneto, nel padovano.

Lâ€™anziano, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, era appena entrato nel camposanto quando un individuo (non ancora identificato dai militari dellâ€™Arma) lo avrebbe seguito, pedinandolo per metri, avvicinandolo mentre si trovava davanti ad uno dei loculi. Lâ€™aggressore lâ€™avrebbe obbligato con la forza a consegnargli il portafoglio e gli averi, ma lâ€™anziano non solo si sarebbe rifiutato, ma avrebbe anche risposto a gran voce, cercando di difendersi dalla rapina in corso. CosÃ¬ sarebbe nata una breve colluttazione: il malvivente ha colpito lâ€™anziano due volte al volto con un corpo contundente, tagliandolo allâ€™altezza del collo con un coltello o un paio di forbici, poi lo ha spinto contro una parete, facendo cadere i fiori e portavasi, sporcando di sangue buona parte della parete.

Nonostante le ferite, lâ€™anziano Ã¨ comunque riuscito a reagire e a difendersi, costringendo lâ€™aggressore a fuggire e a far perdere le proprie tracce in una corsa che Ã¨ stata solo parzialmente ripresa dalle telecamere del posto.

Sotto choc, lâ€™80enne avrebbe chiamato il genero, che a sua volta ha allertato i carabinieri e il Suem 118. I sanitari, una volta medicato lâ€™uomo sul posto, lo hanno poi portato allâ€™ospedale di Schiavonia: le sue condizioni non sono gravi. I militari della compagnia di Este hanno immediatamente avviato le indagini per identificare lâ€™autore dellâ€™aggressione: il fatto sarebbe stato parzialmente ripreso dalle telecamere di sorveglianza, con delle immagini che comunque saranno fondamentali per dare un nome e un cognome al rapinatore. Allo stesso tempo sono ancora da capire le motivazioni di tanta violenza.

