Ucraina, Zelensky: “Vogliamo comprare 25 sistemi Patriot dagli Usa”

Il presidente ucraino ha annunciato che Kiev è pronta a ordinare 25 sistemi Patriot dagli Stati Uniti. “Oggi vogliamo ordinare 25 sistemi Patriot dagli Stati Uniti”, ha scritto Zelenksy sul proprio profilo X. “Per noi si tratta di un bilancio chiaro e comprendiamo la portata finanziaria; tuttavia, mancano ancora alcuni elementi nell’accordo”, ha osservato il leader ucraino.

Kiev: allarme aereo nella capitale e in varie regioni ucraine

“In serata è stato dichiarato un allarme aereo a Kiev e in diverse regioni dell’Ucraina. Il motivo dell’allerta è la minaccia di un attacco con armi balistiche”. Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando l’Amministrazione militare della città di Kiev. “Allerta per attacchi. Utilizzare immediatamente i rifugi più vicini e rimanervi finché il pericolo non sarà cessato. Non ignorare i segnali di allarme”, si legge nel messaggio diramato. L’Aeronautica militare ucraina da parte sua ha chiarito che la minaccia proviene da nord-est. tgcom24.mediaset.it