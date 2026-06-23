Livorno, picchia la moglie incinta in strada: tunisino rischia il linciaggio

Momenti di grande tensione nella serata di domenica 21 giugno in piazza Damiano Chiesa, a Livorno

Secondo quanto ricostruito, un uomo di origini tunisine avrebbe rischiato il linciaggio da parte delle persone presenti in zona dopo aver aggredito la moglie incinta, una donna livornese di 29 anni. Stando a quanto emerso, alla base della violenta lite scaturita poi in aggressione ci sarebbe l’abbigliamento della donna, considerato dal marito non adeguato.

Il fatto, avvenuto intorno alle 22.30, sarebbe stato testimoniato da alcuni clienti delle numerose attività della zona che, attirati dalle urla, sono immediatamente intervenuti per difendere la donna. La situazione è degenerata in pochi attimi: la folla presente ha allontanato con forza il marito violento, che ha rischiato seriamente di essere picchiato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono quindi intervenute tempestivamente le pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza della Misericordia di Livorno. I militari sono riusciti a riportare la calma, bloccando definitivamente l’uomo e conducendolo in caserma per gli accertamenti di rito. Nel frattempo, la ventinovenne è stata assistita e visitata dal personale sanitario della Misericordia, rifiutando poi il trasporto in ospedale nonostante il forte shock. Ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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