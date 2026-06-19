Seul: ‘ora Trump si concentrerà sulla Corea del Nord’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump e Kim

SEUL, 19 GIU – Donald Trump vuole ora concentrare la sua attenzione sulla Corea del Nord: lo ha dichiarato oggi il presidente sudcoreano Lee Jae Myung dopo l’incontro con il suo omologo statunitense in Francia.

“Il presidente Trump ha detto che è giunto il momento di prestare attenzione alla questione nordcoreana”, ha detto Lee ai giornalisti a Seul, fornendo dettagli sul suo incontro con Trump al vertice del G7.
Lee Jae-myung ha dichiarato inoltre di aver detto a Trump, che le sanzioni imposte alla Corea del Nord a causa del suo programma nucleare sono “inefficaci”.

“Gli ho detto che le sanzioni e la pressione (contro il Nord) sono inefficaci”, ha affermato Lee ai giornalisti al suo ritorno dalla Francia, dove ha incontrato Trump a margine del vertice del G7 a Evian.
(ANSA-AFP).

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