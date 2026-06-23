Vigile morto, l’albanese arrestato aveva l’obbligo di firma per un altro reato

Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un auto che non si è fermata a un posto di blocco, lunedì sera a Milano

Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona, al termine dell’interrogatorio davanti alla pm Francesca Cup, è stato arrestato il conducente del suv che ha provocato l’inseguimento: si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane, B.G., era già sottoposto a misura dell’obbligo di firma per altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore.

Si conferma, dunque, quanto aveva riportato il comandante della Polizia Locale di Milano Gianluca Mirabelli che, al momento del fermo dei due giovani, alla domanda se si trattasse di due pregiudicati ha risposto: “Parrebbe di sì. Ora però si tratta di un fermo per identificazione. Nel corso delle ore valuteremo sulla base degli elementi tecnici e stiamo accertando quali eventuali misure attuare”.

“Fuggivo perché non volevo guai”

Ha detto di non essersi fermato all’alt perché aveva con sè qualche grammo di hashish, e non voleva “guai”, B.G., l’albanese di 27 anni arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Durante l’interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del suv. Con lui c’erano altre tre persone. Il giovane ha inoltre sostenuto di non essersi accorto della caduta dell’agente che lo stava inseguendo in moto.

L’uomo si è scusato con lo Stato italiano e con la famiglia della vittima durante l’interrogatorio davanti al pm Francesca Crupi. Il giovane, a quanto si apprende, si è detto dispiaciuto e ha anche chiesto “se può fare qualcosa” per la famiglia Imprezzabile. Dopo avere appreso della morte dell’agente, B.G., assistito dall’avvocato Fabrizio Cardinali, stava pensando di costituirsi.

L’incidente

Dopo essere caduto, Francesco Imprezzabile è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Giunto al Niguarda di Milano in gravissime condizioni è deceduto a causa delle lesioni riportate. Chi indaga sta cercando di capire se l’agente sia finito a terra a seguito di un contatto accidentale o se sia stato speronato dalla persona alla guida del suv pirata.

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